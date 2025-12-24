ТОП влияния: Андрей Токарев (38)

Начальник УМВД России по Орловской области.

Фото: Портал Орловской области

Токарев Андрей Владимирович сменил на посту Юрия Савенкова, руководившего орловской полицией почти 16 лет.

В марте 2020 года Андрей Токарев назначен заместителем начальника ГУ МВД России по Самарской области – начальником полиции.

В 2018 году занял пост заместителя начальника УМВД России по Орловской области – начальника полиции.

В 2011 году назначен на должность начальника межмуниципального отдела МВД России «Ливенский».

На протяжении более двадцати лет работал в Ливенском ГРОВД.

В органах внутренних дел служит с 1997 года. Карьерный путь начал со стажера по должности участкового инспектора в Курской области.

Родился 5 марта 1973 года.

«Орелград» подготовил свою версию рейтинга влияния, учитывая не только достижения, но и провалы, негативное воздействие на развитие региона. Всех участников ТОП-50 можно увидеть по ссылке.


