ТОП влияния: Андрей Токарев (38)

Начальник УМВД России по Орловской области.

Токарев Андрей Владимирович сменил на посту Юрия Савенкова, руководившего орловской полицией почти 16 лет.

В марте 2020 года Андрей Токарев назначен заместителем начальника ГУ МВД России по Самарской области – начальником полиции.

В 2018 году занял пост заместителя начальника УМВД России по Орловской области – начальника полиции.

В 2011 году назначен на должность начальника межмуниципального отдела МВД России «Ливенский».

На протяжении более двадцати лет работал в Ливенском ГРОВД.

В органах внутренних дел служит с 1997 года. Карьерный путь начал со стажера по должности участкового инспектора в Курской области.

Родился 5 марта 1973 года.

