Россияне ответили на вопросы о майонезных салатах и новогоднем досуге

В декабре 2025 года ВТБ совместно с изданием «Ведомости» провел опрос о новогодних привычках. 600 респондентов рассказали о своих планах. Были предложены как готовые варианты ответов, так и графа «Другое».

По результатам опроса, 69 % намерены праздновать Новый год дома. 20 % планируют отправиться в путешествие (среди миллениалов соотношение ближе: 47 % vs 42 %). 5 % вынуждены работать в новогоднюю ночь.

Многие не собираются бодрствовать ночью. 41 % пойдут спать после боя курантов. 25 % намерены устроить вечер настольных игр. 11 % примут участие в танцах. 7,5 % рассчитывают на пение под гитару. Устроить веселое домашнее представление хотел бы почти каждый пятый – 17,2%, но времени и сил на это не хватает. В семьях 19% организуют выступления со стихами, песнями и сценками от детей. На настоящий домашний театр готовы лишь 5%.

Главный волшебник приходит не во все дома. 63 % встречают Новый год без Деда Мороза. 16,4% приглашают профессионального актера. Почти 20% доверяют миссию главе семейства.

Что касается угощений, то более 60 % считают майонезные салаты «злом», но почти 90 % все равно ставят их на стол. Порядка 29,1 % остаются верными майонезным салатам. Сторонников «безмайонезного» стола — в 3,5 раза меньше.

38 % потратят на приготовление блюд 3–5 часов. 33 % думают уложиться в 1–2 часа, ограничившись легкими закусками. Около 21,5 % готовы посвятить готовке целый день. Лишь 8 % доверят праздничный стол доставке и фастфуду.

Почти 70 % принявших участие в опросе не будут придумывать особый наряд — хотят просто «красиво выглядеть». Самые популярные «костюмированные» образы у остальных из детства — Снежинка и Снегурочка. Встречались и оригинальные варианты: «человек с нормальным уровнем железа и магния», «горящие дедлайны», «селедка под шубой».

Более 77 % включат телевизор 31 декабря. 34,4 % хотят смотреть советские фильмы. 29 % предпочитают «Голубой огонек». 13,5 % интересен концерт ретрозвезд. 1 января многие планируют смотреть «Иронию судьбы, или С легким паром!» и другие любимые фильмы.

Опрос проведен в рамках запуска авторского проекта ВТБ. Банк совместно с известными режиссерами и драматургами адаптировал сюжеты детских сказок для семейных постановок. В коллекции — пять пьес для разной аудитории.

ИА “Орелград”