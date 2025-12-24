Орловца осудили за манипуляции со счётом умершего

Он получал чужую пенсию четыре с половиной года.

Мужчину признали виновным в мошенничестве.

Как сообщает прокуратура Орловской области, дело рассматривал Урицкий районный суд. В преступлении обвинялся местный житель. Причём ему вменили четвёртую часть соответствующей статьи (158), где речь идёт уже об особо крупном размере.

Орловец получил доступ к банковскому счету своего знакомого. Тот скончался в июле 2020 года. Мужчина умолчал об этом и целых четыре с половиной года, с августа 2020 по январь 2025, присваивал пенсионные и другие выплаты, поступавшие на счёт.

В итоге он похитил около 1 миллиона 600 тысяч рублей.

Впрочем, приговор оказался достаточно гуманным. Орловцу дали 2 года условно (с испытательным сроком ещё в 2 года).

ИА «Орелград»