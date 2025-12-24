В Хотынце открылся Семейный МФЦ

24.12.2025 | 12:33 Новости, Общество

Ещё один должен заработать в Верховье — в ближайшие дни.

Фото: Департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области

Хотынецкое учреждение стало восьмым Семейным МФЦ в Орловской области. Оно открылось на базе районного центра социального обслуживания населения.

В торжественной церемонии открытия приняла участие Ирина Гаврилина, глава Департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области. Чиновница отметила, что теперь местным семьям будет проще решать проблемные вопросы и получать необходимые услуги.

Также получили свои награды юные участники марафона «Спешите делать добрые дела». Кроме того, состоялись выступления артистов театральной студии «Ступени» и участников танцевальных коллективов «Компромисс» и «Fashion dance».

В ближайшие дни ещё один Семейный МФЦ должен заработать в Верховском районе.

ИА «Орелград»


