Орловский закон об архивном деле поправят

Депутаты Орловского облсовета в первом чтении обсудили поправки в закон.

Орловский облсовет народных депутатов в первом чтении рассмотрел проект внесения изменений в Закон «Об архивном деле в Орловской области». Он был принят еще в 1999 году, и теперь его следует привести в соответствие с текущими нормами Федерального закона «Об архивном деле в Российской Федерации». Поправки носят в основном уточняющий характер, в частности, конкретизируется полномочие органа исполнительной власти специальной компетенции Орловской области в сфере архивного дела.

Кроме того, законопроектом уточняется перечень документов, устанавливающих сроки хранения архивных документов, в том числе документов по личному составу, органами государственной власти Орловской области, государственными органами и организациями Орловской области, обеспечивающими их сохранность.

Также уточняется порядок отнесения документов Архивного фонда Орловской области к особо ценным документам и к уникальным документам, учета, хранения и использования таких документов. Законопроектом вносятся и изменения юридико-технического характера, при этом в пояснительной записке подчеркивается, что в проекте закона нет положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции.

Между тем Государственный архив Орловской области продолжает работу по сбору документов участников специальной военной операции и членов их семей. Целью является увековечение памяти участников СВО и вклада рядовых граждан в СВО, сохранение памяти об этом событии. Как пояснили в архиве, из поступивших на хранение документов формируются фонды личного происхождения. Попутно формируется коллекция писем и других документов участников специальной военной операции Вооруженных сил Российской Федерации и членов их семей.

Ценность данной коллекции заключается в том, что входящие в нее мемории отражают взгляд на СВО ее непосредственных участников, не только военнослужащих, но и добровольцев, волонтеров и т.д. В архиве сообщили, что личные документы могут принести и передать на хранение военнослужащие, в том числе бывшие, сотрудники частных военных компаний и участники добровольческих формирований, а также волонтеры, участники фондов и программ поддержки СВО и члены их семей.

«В архив могут быть переданы: личные документы; дневники, записные книжки, мемуары, воспоминания; интервью с участниками СВО; документы профессиональной деятельности; творческие работы различных жанров (песни, стихи, рисунки и др.); переписка; фотографии; документы об участнике (статьи, вырезки из газет и журналов и др., – пояснили в Государственном архиве Орловской области. – Сбор документов необходим для того, чтобы написать историю каждого воевавшего и воюющего солдата, увековечить имена погибших и рассказать правду о том, как это было. Документы поступают в архив на постоянное (вечное) хранение».

ИА “Орелград”