В СовФеде озвучили инициативы в поддержку фермеров и соцрекламы

Об этом рассказал орловский сенатор Вадим Соколов.

Представитель Орловщины в Совете Федерации рассказал о том, как проходило 604-е пленарное заседание, на котором подводились итоги осенней сессии. В его рамках были рассмотрены 44 вопроса.

В частности, Соколов упомянул о нескольких любопытных законодательных инициативах. Её цель — сделать так, чтобы закупки продуктов для общеобразовательных учреждений велись именно у местных производителей, причём именно у фермеров.

«Закупки для школ должны проводиться через конкурсы, а не электронные аукционы, где главный критерий – низкая цена в ущерб качеству. Это позволит поставлять в столовые свежие и полезные продукты, поддерживая при этом отечественного сельхозпроизводителя», – указал сенатор.

Другая инициатива касается социальной рекламы в социальных сетях — каналах и блогах с большой аудиторией. Участники заседания предложили сделать размещение такого контента обязательным.

«Это необходимо, чтобы противовесом коммерческому контенту стали наши традиционные ценности», – пояснил Вадим Соколов.

Предполагается, что социальная реклама будет посвящена темам здоровья, семьи и детей, культуры. Размещать её нужно будет не реже одного раза в месяц.

ИА «Орелград»