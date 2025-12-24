Под Мценском открылся обновлённый дом культуры

24.12.2025 | 13:35 Культура, Новости

Привели в порядок Протасовский ДК.

Фото: Екатерина Ерохина

Об этом рассказала в своём телеграм-канале глава Мценского района Екатерина Ерохина.

В здании отремонтировали фасад, заменили инженерные коммуникации, дверные и оконные блоки, а также провели другие работы.

Ремонт выполнялся по федеральному проекту «Культура малой родины» – за счёт бюджета Мценского района.

Также помощь оказали частные лица. На открытии им вручили грамоты и благодарности районной администрации.

Глава Протасовского сельского поселения Елена Мурлыкина поблагодарила за помощь руководителей АО «Агрофирма Мценская» (гендиректора Николая Жернова, его заместителя Лидию Шатохину и управляющего местным отделением Сергея Колесникова). Об этом пишет «Мценский край».

Мероприятие завершилось выступлением артистов Протасовского и районного домов культуры.

ИА «Орелград»


