Под Мценском открылся обновлённый дом культуры

Привели в порядок Протасовский ДК.
Об этом рассказала в своём телеграм-канале глава Мценского района Екатерина Ерохина.
В здании отремонтировали фасад, заменили инженерные коммуникации, дверные и оконные блоки, а также провели другие работы.
Ремонт выполнялся по федеральному проекту «Культура малой родины» – за счёт бюджета Мценского района.
Также помощь оказали частные лица. На открытии им вручили грамоты и благодарности районной администрации.
Глава Протасовского сельского поселения Елена Мурлыкина поблагодарила за помощь руководителей АО «Агрофирма Мценская» (гендиректора Николая Жернова, его заместителя Лидию Шатохину и управляющего местным отделением Сергея Колесникова). Об этом пишет «Мценский край».
Мероприятие завершилось выступлением артистов Протасовского и районного домов культуры.
ИА «Орелград»