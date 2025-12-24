В Орловской области увековечили героев-танкистов

Мемориальную доску открыли в Мценске.

Фото: mcenskij-kraj.ru

Новый мемориальный объект установлен в местном сквере Танкистов-Первогвардейцев.

Как пишет газета «Мценский край», доска будет напоминать о почётных гражданах города, которые проявили мужество и героизм в боях с фашистами в октябре 1941 года (в составе 4-й танковой бригады). Мероприятие приурочили к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

На доске высечены имена

  • Михаила Ефимовича Катукова,
  • Ивана Владимировича Афанасенко,
  • Павла Васильевича Кульвинского,
  • Анатолия Анатольевича Рафтопулло,
  • Михаила Михайловича Соломенникова
  • и Ипполита Павловича Слокотовича.

Действия бригады под Мценском стали одним из первых примеров успешной борьбы с отборными танковыми частями врага. Впоследствии данное подразделение Красной армии удостоили почётного звания 1-й Гвардейской танковой бригады.

Участники торжественного мероприятия возложили цветы к мемориальной доске и почтили память павших героев минутой молчания.

