В Орле откроется новогодняя выставка Владимира Зарубина

В этом году исполнилось сто лет со дня рождения знаменитого художника.

Владимир Зарубин родился в Покровском районе в 1925. Работы орловца хорошо знакомы многим, так как значительная часть его творчества — это рисунки с популярных в СССР открыток и конвертов, а также почтовых карточек. Их совокупный тираж составляет 2,5 миллиарда экземпляров. Примерно половина таких рисунков связана именно с новогодней тематикой.

Кроме того, Зарубин успешно работал и как мультипликатор. Он принял участие в создании 106 мультипликационных фильмов.

Выставка начнёт работу 26 декабря в 12:00 в Орловском краеведческом музее (на Гостиной, 2).

Специально к этому мероприятию музей сам издал памятную открытку в честь художника. На открытии все желающие смогут погасить её памятными новогодними почтовыми штемпелями с орловскими реквизитами, которые выпустили АО «Марка» и «Почта России». Также такое гашение можно будет сделать на своих открытках с работами Зарубина из собственных семейных архивов.

Ранее краеведческий музей уже проводил одну выставку в честь столетия художника.

Возрастное ограничение: 6+

ИА «Орелград»