Найден подрядчик для ремонта Максимовской ООШ

25.12.2025 | 6:34 Новости, Образование, Строительство

Строители должны зайти в школу под Орлом уже в ближайшее время.

Фото: МБОУ Максимовская ООШ

Всего было подано пять заявок на участие в открытом конкурсе. Победителем признано орловское ООО «Долина». 22 декабря администрация Урицкого района Орловской области  подписала с компанией контракт. Его цена – 59 712 000 рублей. Предусмотрен аванс в размере 30%.

Подрядчик должен приступить к работам сразу после праздников. Срок исполнения контракта – 22 декабря 2026 года, указано в ЕИС «Закупки».

Напомним, недавно в Нарышкино официально открылась после ремонта СОШ№2 в Нарышкино. В 2026 году планируют начать работы по обновлению здания школы №1 в райцентре.

ИА “Орелград”


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU