Найден подрядчик для ремонта Максимовской ООШ

Строители должны зайти в школу под Орлом уже в ближайшее время.

Всего было подано пять заявок на участие в открытом конкурсе. Победителем признано орловское ООО «Долина». 22 декабря администрация Урицкого района Орловской области подписала с компанией контракт. Его цена – 59 712 000 рублей. Предусмотрен аванс в размере 30%.

Подрядчик должен приступить к работам сразу после праздников. Срок исполнения контракта – 22 декабря 2026 года, указано в ЕИС «Закупки».

Напомним, недавно в Нарышкино официально открылась после ремонта СОШ№2 в Нарышкино. В 2026 году планируют начать работы по обновлению здания школы №1 в райцентре.

