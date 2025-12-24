В окружном Совете подсчитали «прогульщиков»

Самыми дисциплинированными оказались члены бюджетного комитета.

Профильные комитеты Орловского окружного Совета народных депутатов представили отчеты о своей работе в 2025 году. В числе прочего они оценили посещаемость народными избранниками заседаний комитетов и сессий окружного парламента. Комитет по бюджету, налогам и финансам оказался самым дисциплинированным. Всего в 2025 году он провел пять заседаний, включая одно совместное заседании, проведенное вместе с комитетом по строительству, ЖКХ, экологии и землепользованию.

На этих заседаниях было рассмотрено около 40 вопросов. Приоритетными в деятельности комитета по бюджету являлись вопросы по формированию доходной и расходной частей бюджета округа на 2025 и на 2026 годы, а также контроля за рациональным расходованием бюджетных средств и эффективным использованием муниципальной собственности. Посещаемость депутатами заседаний комитета составила в среднем 85,7 процента, заседаний Совета – 90,5 процента.

Депутаты Олег Белкин и Александр Перелыгин не пропустили ни одного заседания комитета, а депутат Николай Грядунов стал единственным, кто посетил все 11 сессий окружного Совета. Комитет по строительству, ЖКХ, экологии и землепользованию работал над повышением качества жизни местных жителей в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Он провел четыре заседания и рассмотрел более 30 вопросов.

«Основными вопросами, выносимыми на обсуждение членов комитета по строительству, ЖКХ, экологии и землепользованию, были вопросы жилищно-коммунального хозяйства, владения, пользования и распоряжения муниципальной собственностью, вопросы землепользования и градостроительной деятельности на территории округа», – говорится в отчете. Посещаемость депутатами заседаний этого комитета составила всего 60 процентов, заседаний Совета – 76,5 процента. И только депутат Михаил Кожухов посетил все 11 сессий.

Отчитался о своей деятельности и комитет по правовому регулированию, социальным вопросам, делам молодежи и связям с общественными объединениями. Он провел рекордное количество заседаний – 11, рассмотрев на них более 50 вопросов. Комитетом проводилась системная работа по совершенствованию правовой базы Орловского муниципального округа. Например, в целях увековечивания памяти павших в годы Великой Отечественной войны и погибших в локальных войнах комитетом был рассмотрен вопрос об установке мемориальной доски в честь 380-ой стрелковой Орловской Краснознаменной орденов Суворова и Кутузова дивизии.

Что касается исполнительской дисциплины, то посещаемость депутатами заседаний комитета составила 80,5 процента, заседаний Совета – 87 процентов. Депутат Любовь Третьякова посетила все 11 заседаний комитета, а Людмила Шадрина стала единственной из членов этого комитета, кто не пропустил ни одной парламентской сессии.

ИА «Орелград»