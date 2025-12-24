ТОП влияния: Владимир Негин (40)

Председатель Орловского городского Совета.

Владимир Негин возглавил представительный орган главного города региона в сентябре 2025 года. В предыдущем созыве являлся заместителем председателя.

В 2024 году избран Секретарем Орловского городского местного отделения Партии «Единая Россия».

С сентября 2015 года возглавил фракцию «ЕР» в Горсовете, сменив кресло главы Советского района на депутатский мандат.

В 2011 году возглавил администрацию Советского района. До назначения руководил комитетом по подготовке к празднованию 450-летия Орла.

В 1999 году был избран депутатом Орловского городского Совета под знаменами коммунистов. Позже покинул ряды КПРФ.

Начал трудовую деятельность в 1997 году оператором котельной в МУПП «Орёлгортеплоэнерго», позже там же работал инженером, в ОАО «Автокомплекс» трудился заместителем начальника склада.

Родился 22 августа 1976 года в Орле.

