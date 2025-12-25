«Агростартапы» начали требовать назад

В регионе исполняют ранее выданное предписание КСП.

Как уже рассказывал «Орелград», сотрудники Контрольно-счетной палаты Орловской области проверили эффективность использования бюджетных средств, выделенных на реализацию проекта по развитию малого бизнеса на селе в форме грантов «Агростартап». Подобные субсидии имеют строго целевое назначение, и в соглашениях об их выделении четко прописываются условия освоения грантов. Выдает и контролирует их расходование региональный департамент сельского хозяйства.

Объем выдачи таких грантов в Орловской области увеличился с 28,2 миллиона рублей в 2022 году до 52,8 миллиона рублей в 2024 году. Проверка показала, что условия освоения средств в ряде случаев нарушаются. Например, получатель гранта на развитие птицефермы потратил работы, выполненные подрядчиком с заменой строительного материала. А фермер-пчеловод попался на то, что принял и оплатил подрядчику невыполненные работы. По результатам контрольного мероприятия в адрес департамента было внесено представление с требованием принять меры по устранению нарушений и недостатков.

Определенные меры уже приняты. Как сообщили в КСП, от грантополучателей, допустивших нарушения условий предоставления гранта «Агростартап», департамент сельского хозяйства потребовал вернуть средства грантов в бюджет. Многие из них это уже сделали, но в одном случае проблему возврата средств придется решать в судебном порядке.

Получатель отказался возвращать грант в бюджет, и департамент был вынужден подать к нему иск в арбитражный суд Орловской области. Сообщается, что уже возбуждено производство в отношении грантополучателя, не исполнившего требования департамента о возврате средств гранта «Агростартап». В ряде случаев фермерам деньги возвращать не пришлось: им удалось устранить нарушения, и претензии к ним отпали.

Например, некоторые из них в установленном порядке зарегистрировали объекты основных средств, приобретенные за счет средств гранта «Агростартап». Такое нарушение, к примеру, было вскрыто при проверке проекта по созданию питомника плодово-ягодных и декоративных растений. Кроме того, по требованию КСП департамент заключил с рядом грантополучателей дополнительные соглашения. В последние включены пункты о том, что нанятые фермерами подрядчики должны давать согласие на их проверку со стороны департамента. Также в допсоглашениях появились пункты о целевых показателях, которые фермеры планируют достичь по итогам реализации своих проектов.

ИА “Орелград”