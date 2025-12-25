В Орле правонарушителей отправят в баню и к ритуальщикам

Стало известно, где они будут отбывать обязательные работы.

Мэр города Орла Юрий Парахин издал постановление, касающееся судьбы граждан, которым назначено административное наказание в виде обязательных работ. Напомним, что местные власти обладают такими полномочиями и ежегодно утверждают соответствующий перечень, который формируется на основании заявок, поступивших от самих организаций. Пишут в мэрию те, кто готов предоставить у себя рабочие места для правонарушителей.

Из преамбулы постановления мэра следует, что в этом году такие письма поступили из МУП «Ритуально-обрядовых услуг города Орла», МУП города Орла «Орелбыт», «Централизованный парковый комплекс города Орла», МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие», МАУК «Культурно-досуговый центр «Металлург», МБУ «Спецавтобаза по санитарной очистке города Орла», МБУК «Орловский городской центр культуры» и МУП «Банно-прачечное хозяйство».

Перечисленные организации включены в соответствующий перечень на 2026 год. Однако стоит отметить, что в течение года данный перечень может видоизменяться вплоть до его расширения по новым заявкам, поступившим в администрацию города. Также мэр Юрий Парахин утвердил перечень видов обязательных работ для отбывания административного наказания.

В него на 2026 год включены следующие виды обязательных работ: уборка придомовой территории и подъездов жилых домов; побелка деревьев и бордюров; разгрузочно-погрузочные работы; неквалифицированные малярные работы; уборка улиц, парков и скверов города, территорий кладбищ; уборка помещений; общестроительные работы; иные общедоступные виды трудовой деятельности, не требующие профессиональной подготовки, специальных знаний и навыков по согласованию с работодателем. Данный перечень был составлен и согласован управлением экономического развития администрации города Орла.

