Из Орловской области депортировали 48 иностранцев

Всего же принято более 100 решений о депортации.

В Орловской области за 11 месяцев 2025 года в рамках установленных полномочий утверждено 113 решений о депортации иностранных граждан, 48 иностранцев депортированы из России. Въезд в РФ закрыт 379 лицам данной категории, сообщило региональное Управление МВД России. В ведомстве отметили, что в регионе идет работа по повышению эффективности контроля за иностранными гражданами, в том числе соблюдения ими режима пребывания и осуществления трудовой деятельности.

«С начала текущего года сотрудниками Управления по вопросам миграции УМВД проведено 290 контрольно-надзорных мероприятий, в ходе которых выявлено 2019 административных правонарушений, связанных с нарушением режима пребывания (проживания) в РФ иностранных граждан и лиц без гражданства и осуществления ими трудовой деятельности», – следует из информации регионального Управления МВД.

По материалам сотрудников органов внутренних дел в отчетном периоде времени было возбуждено 342 уголовных дела по статьям 322.1, 322.2 и 322.3 Уголовного кодекса Российской Федерации. Перечисленные нормы предусматривают уголовную ответственность за организацию каналов нелегальной миграции, фиктивную регистрацию или постановку на учет иностранных граждан и людей без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в РФ. Как правило, по таким статьям суды наказывают штрафами, но случаются и более жесткие наказания.

«В рамках противодействия идеологии терроризма и экстремизма сотрудниками ЦПЭ УМВД проведено 100 профилактических мероприятий с молодежной аудиторией, – добавили в региональном Управлении МВД. – Ежедневно осуществляется мониторинг наиболее популярных новостных и информационно-аналитических ресурсов, электронных журналов и газет в части получения информации о потенциальных экстремистских угрозах в регионе».

Тем временем Управление по вопросам миграции сообщило о том, что в период новогодних праздников прием российских граждан по вопросам оформления внутренних и заграничных паспортов, а также регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства будет осуществляться 3, 5 и 8 января 2026 года с 9:00 до 13:00. «По вопросам получения государственных услуг можно будет обратиться как в Управление, так и в территориальные подразделения по вопросам миграции в муниципальных образованиях», – добавили в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

ИА “Орелград”