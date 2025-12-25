ТОП влияния: Евгений Черный (33)

Руководитель управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

Государственный советник Российской Федерации 3 класса. Черный Евгений Сергеевич возглавляет Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Орловской и Курской областям с 2017 года. В мае 2016 приступил к работе в статусе исполняющего обязанности.

Карьеру в управлении Россельхознадзора начал в 2006 году. До этого работал в агрофирме. В администрации Орла трудился председателем городского комитета по природопользованию, охране окружающей среды и экологической безопасности.

Окончил в 2002 году Орловскую государственную сельскохозяйственную академию, далее продолжил обучение в ОГАУ, получил дополнительную специальность в юриспруденции в РАНХиГС. Кандидат сельскохозяйственных наук.

Роль Россельхознадзора и руководителя Управления в аграрном регионе трудно переоценить, это касается как поддержки ведомства при организации экспорта, так и замечаний к отдельным производителям.

