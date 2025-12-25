ТОП влияния: Евгений Черный (33)

25.12.2025 | 16:02 Новости, ТОП-50

Руководитель управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

Фото: fsvps.gov.ru

Государственный советник Российской Федерации 3 класса.  Черный Евгений Сергеевич  возглавляет Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Орловской и Курской областям с 2017 года. В мае 2016 приступил к работе в статусе исполняющего обязанности.

Карьеру в управлении Россельхознадзора начал в 2006 году. До этого работал в агрофирме. В администрации Орла трудился председателем городского комитета по природопользованию, охране окружающей среды и экологической безопасности.

Окончил в 2002 году Орловскую государственную сельскохозяйственную академию, далее продолжил обучение в ОГАУ, получил дополнительную специальность в юриспруденции в РАНХиГС. Кандидат сельскохозяйственных наук.

Роль Россельхознадзора и руководителя Управления в аграрном регионе трудно переоценить, это касается как поддержки ведомства при организации экспорта, так и замечаний к отдельным производителям.

«Орелград» подготовил свою версию рейтинга влияния, учитывая не только достижения, но и провалы, негативное воздействие на развитие региона. Всех участников ТОП-50 можно увидеть по ссылке.


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU