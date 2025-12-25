По делу Лежнева утвердили обвинительное заключение

В ближайшее время его направят в Советский районный суд Орла для рассмотрения.

Об этом сообщили в прокуратуре Орловской области.

Ведомство утвердило обвинительное заключение по делу, возбуждённому в отношении предполагаемого руководителя преступного сообщества (действующего советника орловского губернатора Сергея Лежнева), а также девяти участников данной группы. Фигурантам вменяются различные части (и их различные пункты) статей УК 210 (создание преступного сообщества и участие в нем), 159 (мошенничество), 174 (легализация денежных средств, полученных преступным путём) и 178 (ограничение конкуренции).

По версии следствия, в период с ноября 2018 года по декабрь 2022 Лежнев создал преступное сообщество. Оно состояло из двух «функционально и территориально» обособленных, но при этом организованных групп. Конечной целью являлось хищение бюджетных средств – при строительстве мостов и закупках медоборудования.

Впоследствии Лежнев управлял деятельностью данных групп. В период с октября 2019 по январь 2021 были похищены 76 миллионов, выделенных на реконструкцию мостов в областном центре и Ливенском районе. К этим хищениям имели отношение брат советника Александр Лежнев, Александр Молчанов (учредитель ООО «Ремспецмост») и Евгений Подрезов (гендиректор данной компании), а также Артём Бурцев, житель Белгородщины.

Средства обналичивались через фирмы-однодневки, а также через подконтрольные юридические лица. В результате бюджеты области и Орла получили значительный ущерб. Кроме того, длительное время работы на данных объектах не велись.

К хищениям на закупках медицинского оборудования также оказался причастен Александр Лежнев. Кроме того, обвиняются двое работников сферы здравоохранения и шестеро предпринимателей (поставщиков). Предполагается, что сообщники завышали стоимость медтехники в сметной документации, внося туда заведомо ложные сведения. Таким образом в период с ноября 2018 года по декабрь 2022 года из бюджета оказалось похищено около 278 миллионов рублей.

Кроме того, вышеуказанные действия обвиняемых создали условия, запрещённые антимонопольным законодательством. Была незаконно ограничена конкуренция на рынке купли и продажи медицинского оборудования.

Также в период с марта 2019 года по сентябрь 2021 года Сергей Лежнев, действуя вместе со своим знакомым (по предварительному сговору), ввёл в заблуждение представителей нескольких компаний. Бизнесменам заявили о необходимости оказать благотворительную помощь региону. Средства должны были пойти на благоустройство, а также на развитие региональной инфраструктуры. Из средств, которые бизнесмены перечисляли на эти цели, оказалось похищено около 21 миллиона рублей.

Ещё одно обвинение касается поездок Лежнева на СВО. Советника обвиняют в мошенничестве. Как считает следствие, он предоставлял заведомо ложные данные о своём нахождении в служебных командировках. В результате с октября 2023 по май 2024 ему необоснованно начислили около 50 тысяч рублей.

В ближайшее время заключение должны вручить всем фигурантам. После этого дело направят в суд.

Как напоминает ведомство, на данный момент Молчанов и Подрезов уже осуждены за мошенничество. Бурцев объявлен в международный розыск.

ИА «Орелград»