На Орловщине на нацпроектах допустили около 230 нарушений

Об этом рассказал прокурор Орловской области Алексей Тимошин.

Информация была озвучена на итоговой пресс-конференции для региональных СМИ.

Таковы итоги текущего года. Прокуратурой было внесено около 200 актов реагирования, связанных с реализацией национальных проектов.

Также Тимошин указал, что ведомство продолжит следить за тем, чтобы подрядчики окончили соответствующие работы на важных объектах. В частности, речь идёт о новых школах на Родзевича-Белевича и в Жилина, поликлинике Мценской ЦРБ и других подобных стройках.

ИА «Орелград»