Штрафы на 520 миллионов рублей выписали дорожным нарушителям

Большая часть уже оплачена.

В Орловской области за 11 месяцев 2025 года сотрудниками полиции (с учетом комплексов автоматической видеофиксации правонарушений) выявлено 447 441 административное нарушение в сфере безопасности дорожного движения, сообщили в региональном УМВД. За отчетный период времени в целом вынесено 438 497 постановлений по делам об административных правонарушениях на общую сумму 521,3 миллиона рублей, взыскано штрафов на сумму 408,3 миллиона рублей.

В пресс-службе регионального УМВД добавили, что с начала этого года по результатам обработки данных сотрудниками Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения вынесено свыше 396 тысяч постановлений. Из них по статье 12.6 КоАП РФ (нарушение правил применения ремней безопасности) – более 25 тысяч, по статье 12.9 КоАП РФ (нарушение установленной скорости) – свыше 307 тысяч.

«Многие водители позволяют себе превышать скорость на 10-15 км/ч относительно установленного ограничения, так как согласно статье 12.9 КоАП РФ, наложение административного штрафа влечет превышение на 20 км/ч и более, – отмечают в пресс-службе УМВД. – Безопасно ли такое превышение? Крайне опасно. Вот почему привычка ездить по принципу «ограничение + 20» – серьезный риск. Особенно он увеличивается, если при этом совершают ошибки другие участники движения: пешеход может неверно оценить вашу скорость, а велосипедист или другой водитель совершить неожиданный маневр».

Ваша «лишняя» скорость резко сокращает время на реакцию и безопасное реагирование, продолжают в ведомстве. Кроме того, при ухудшении дорожных условий (мокрый асфальт, гололед, туман, выбоина, внезапно появившееся препятствие) на скорости + 20 км/ч последствия будут гораздо тяжелее, чем при движении в рамках установленного лимита. Помимо этого, на высокой скорости угол обзора сужается, а мозг обрабатывает меньше деталей окружающей обстановки. «Вы просто не успеете заметить и правильно среагировать на внезапную опасность», – подчеркивают в УМВД.

ИА “Орелград”