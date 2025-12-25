В Орле в военкомате открыли комнату для молитв

Её освятил митрополит Орловский и Болховский Тихон.
Молитвенная комната открылась на сборном пункте Областного военкомата. Об этом сообщили в митрополии.
При этом инициатива исходила не от церкви, а от сотрудников данного пункта. Они сами обратились в епархию с соответствующим предложением.
В итоге было выделено помещение. Ремонт сдедали «силами Центрального благочиния». Благотворители оказали помощь в приобретении утвари и икон.
Чин освящения совершил митрополит Орловский и Болховский Тихон. Молитвенную комнату освятили в честь православного покровителя нашего Отечества и воинства — святого благоверного князя Дмитрия Донского.
Митрополит напомнил, что в годы Великой Отечественной войны силами верующих была создана танковая колонна, названная именно в честь этого святого.
ИА «Орелград»