В Орле в военкомате открыли комнату для молитв

25.12.2025 | 11:23 Новости, Общество

Её освятил митрополит Орловский и Болховский Тихон.

Фото: Михаило-Архангельский храм (иллюстративное)

Молитвенная комната открылась на сборном пункте Областного военкомата. Об этом сообщили в митрополии.

При этом инициатива исходила не от церкви, а от сотрудников данного пункта. Они сами обратились в епархию с соответствующим предложением.

В итоге было выделено помещение. Ремонт сдедали «силами Центрального благочиния». Благотворители оказали помощь в приобретении утвари и икон.

Чин освящения совершил митрополит Орловский и Болховский Тихон. Молитвенную комнату освятили в честь православного покровителя нашего Отечества и воинства — святого благоверного князя Дмитрия Донского.

Митрополит напомнил, что в годы Великой Отечественной войны силами верующих была создана танковая колонна, названная именно в честь этого святого.

