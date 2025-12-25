На Орловщине выросла преступность по ряду направлений

Однако в целом количество преступлений снизилась на 10,5%.

С января по ноябрь включительно зарегистрировано 6167 преступлений. Об этом заявил прокурор Орловской области Алексей Тимошин на итоговой пресс-конференции для региональных СМИ.

Так, снизилось число преступлений против собственности (на 17%) и против личности (13%). Заметно сократилось количество убийств (на 51,7%). Кроме того, меньше преступлений стало совершаться в общественных местах и в нетрезвом состоянии. Также снизилась статистика по повторным преступлениям.

В то же время прокурор отметил рост преступности несовершеннолетних. Также значительно увеличилось количество ДТП, в том числе со смертельным исходом.

«По этим направлениям уже приняты меры координационного и надзорного характера», – пояснили в ведомстве.

ИА «Орелград»