На Орловщине выросла преступность по ряду направлений

25.12.2025 | 12:03 Криминал, Новости

Однако в целом количество преступлений снизилась на 10,5%.

Фото: vk.com/oreladm (иллюстративное)

С января по ноябрь включительно зарегистрировано 6167 преступлений. Об этом заявил прокурор Орловской области Алексей Тимошин на итоговой пресс-конференции для региональных СМИ.

Так, снизилось число преступлений против собственности (на 17%) и против личности (13%). Заметно сократилось количество убийств (на 51,7%). Кроме того, меньше преступлений стало совершаться в общественных местах и в нетрезвом состоянии. Также снизилась статистика по повторным преступлениям.

В то же время прокурор отметил рост преступности несовершеннолетних. Также значительно увеличилось количество ДТП, в том числе со смертельным исходом.

«По этим направлениям уже приняты меры координационного и надзорного характера», – пояснили в ведомстве.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU