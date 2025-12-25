Орловские налоговики отказались от тотального контроля

В результате у налоговиков стало меньше вопросов к орловцам.

Как сообщает Управление ФНС России по Орловской области, по состоянию на 1 декабря 2025 года количество выставленных орловским налогоплательщикам требований о представлении документов либо информации сократилось на 962 единицы, или на 8,6 процента в сравнении с 2024 годом. Всего на отчетную дату специалистами регионального управления налоговой службы было выставлено 6,1 тысячи требований. Сокращение числа требований в ведомстве во многом объясняют изменением подхода к организации контрольной работы налоговых органов.

«Акцент сделан на комплексном анализе финансово-хозяйственной деятельности налогоплательщика и отказе от тотального контроля, – пояснили в пресс-службе регионального Управления ФНС. – Деятельность налоговиков направлена на усиление аналитической составляющей контрольной работы в целях побуждения налогоплательщиков к добровольному уточнению своих налоговых обязательств».

В ведомстве напомнили, что требования налогоплательщикам направляются несколькими способами, в том числе по почте, через оператора системы электронного документооборота, через личный кабинет налогоплательщика, а также через информационные системы организации, к которым предоставлен доступ налоговому органу. За отказ от предоставления истребуемых при проведении налоговой проверки документов или за опоздание с их предоставлением грозит ответственность, поскольку подобные действия с точки зрения закона являются налоговым правонарушением.

Меры ответственности к таким нарушителям прописаны в Налоговом кодексе РФ. Например, согласно статье 126 НК РФ непредставление в установленный срок налогоплательщиком запрошенных документов или информации влечет за собой взыскание штрафа в размере 200 рублей за каждый не представленный документ. А есть еще и статья 128 «Ответственность свидетеля». Она устанавливает ответственность за неявку либо уклонение от явки без уважительных причин лица, вызываемого по делу о налоговом правонарушении в качестве свидетеля, а также за неправомерный отказ свидетеля от дачи показаний, а равно дачу заведомо ложных показаний.

ИА “Орелград”