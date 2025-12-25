Орловщина вышла в финал конкурса входных групп

Наш регион представляет входная группа парка Шеншиных.

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

Всероссийский конкурс «Въездные стелы муниципальных образований и входные группы общественных пространств» проводится во второй раз.

Входная группа парка вышла в финал в соответствующей номинации среди уже реализованных проектов. Соперниками являются ещё пять объектов в других регионах.

Пока что в открытом голосовании свои голоса за Орловщину отдали около двухсот человек.

Голосование завершится 28 декабря в 10 часов. Поддержать наш регион можно в группе «ГорСреда» «Вконтакте».

В положении о конкурсе указано, что призёры получат награды и подарки от партнёров конкурса. Победители в определённых категориях номинациях будут поощрены сертификатами на установку или разработку новых въездных стел и входных групп.

