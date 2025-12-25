Орловец взыскал с санатория 139 тысяч рублей

25.12.2025 | 17:23 Закон и порядок, Медицина, Новости

В этом помогло Управление Роспотребнадзора по Орловской области.

Фото: ИА “Орелград”

Ведомство обратилось в суд с исковым заявлением о защите прав потребителей.

Ответчиком выступало ООО «Санаторий «Старинная Анапа»». А предметом спора — отказ компании в возврате денежных средств за за бронирование, отменённое потребителем.

Спор рассматривал мировой судья участка №2 Северного района Орла. В итоге решение вынесли в пользу истца. Оно уже вступило в законную силу.

«Старинная Анапа» должна возместить денежные средства, уплаченные клиентом, проценты за пользование чужими деньгами, компенсацию морального вреда, а также штраф за нежелание решать вопрос в добровольном порядке.

В итоге в пользу потребителя взыскали 139 тысяч 100 рублей. Информацию сообщили в пресс-службе управления.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU