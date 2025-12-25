ТОП влияния: Василий Иконников (32)

Член Совета Федерации.

Иконников Василий Николаевич стал сенатором в 2016 году (от заксобрания региона). В 2021 году его кандидатура снова одобрена новым составом облсовета.

С 2011 – 2016 – депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ.

С 2007 года — депутат Орловского областного Совета.

В 2006—2007 — заместитель главы администрации города Орла.

С 2001 по 2006 — председатель Орловского городского Совета народных депутатов.

В 1996 — 2001 — заместитель, первый заместитель мэра города Орла.

С 1991 по 1996 — замдиректора и директор АО «Исток».

В 1988 закончил Всесоюзный заочный инженерно-строительный институт по специальности «инженер-строитель».

С 1982 по 1991 год занимал различные посты в Орловском обкоме комсомола и горкоме КПСС.

Родился в Орле.

«Орелград» подготовил свою версию рейтинга влияния, учитывая не только достижения, но и провалы, негативное воздействие на развитие региона. Всех участников ТОП-50 можно увидеть по ссылке.