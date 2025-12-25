ТОП влияния: Василий Иконников (32)

Член Совета Федерации.
Иконников Василий Николаевич стал сенатором в 2016 году (от заксобрания региона). В 2021 году его кандидатура снова одобрена новым составом облсовета.
С 2011 – 2016 – депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ.
С 2007 года — депутат Орловского областного Совета.
В 2006—2007 — заместитель главы администрации города Орла.
С 2001 по 2006 — председатель Орловского городского Совета народных депутатов.
В 1996 — 2001 — заместитель, первый заместитель мэра города Орла.
С 1991 по 1996 — замдиректора и директор АО «Исток».
В 1988 закончил Всесоюзный заочный инженерно-строительный институт по специальности «инженер-строитель».
С 1982 по 1991 год занимал различные посты в Орловском обкоме комсомола и горкоме КПСС.
Родился в Орле.
