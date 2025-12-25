В Орле прошла первая муниципальная ёлка

25.12.2025 | 17:33 Новости, Общество

Мероприятие состоялось в Городском центре культуры.

Фото: Администрация Орла

Праздник провели для примерно 500 мальчиков и девочек из различных социальных категорий. Все они находятся под патронажем городского управления социальной поддержки, опеки и попечительства.

Такие же ёлки пройдут здесь же завтра (в 11 и в 14 часов). 29 декабря праздничное мероприятие проведут в центре «Металлург».

Кроме того, на завтра в Орле запланированы парад Дедов Морозов и открытие катка на площади Ленина. Также в планах «Новогодняя лыжня» в Медведевском лесу, благотворительный концерт «Свет рождественской звезды» и другие мероприятия.

Ранее состоялась «Губернаторская ёлка». Праздник прошёл в Конгресс-холле ТМК «Гринн». Его участниками стали 600 детей.

Возрастное ограничение: 0+

ИА «Орелград»


