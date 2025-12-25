В Орле возбудили 28 дел против пассажироперевозчиков

Речь идёт об административных нарушениях.

Об этом на итоговой пресс-конференции для региональных СМИ рассказал прокурор Орловской области Алексей Тимошин.

Он отметил, что общественный транспорт остаётся для областного центра проблемной сферой. За год прокуратура выявила 95 соответствующих нарушений — и внесла 30 представлений об их устранении.

16 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности. В отношении перевозчиков возбудили 28 дел об административных правонарушениях.

Также были внесены представления мэру областного центра и руководителю профильного департамента.

По инициативе Алексея Тимошина на первое полугодие будущего запланирована новая проверка в сфере муниципальных и межмуниципальных пассажирских перевозок.

ИА «Орелград»