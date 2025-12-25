Завтра в Хомутово простятся с участником СВО

На спецоперации геройски погиб Вадим Комаров.

Это произошло ещё 5 августа. Однако о событии стало известно сейчас. Информацию сообщили в Администрации Новодеревеньковского района.

Вадим Комаров родился в Орле в 1978 году. Жил в Хомутово, учился в местной школе и ПТУ. Проходил срочную службу в армии с 1998 по 2000 годы. Затем работал в Москве в охране.

В 2023 году Комаров заключил контракт и отправился на СВО. Служил в артиллерийских войсках, затем в штурмовом отделении отряда специального назначения. В 2024 году дважды был тяжело ранен.

5 июля текущего года Комаров вернулся к выполнению боевых задач. Ровно через месяц его не стало.

«Исполняя свой воинский долг, боец показал пример мужества, бесстрашия и храбрости, проявив себя как настоящий защитник Отечества, до конца оставаясь верным воинской присяге», – рассказали в райадминистрации.

Прощание состоится 26 декабря в 9 часов 15 минут в храме Георгия Победоносца.

Ранее, в этот понедельник, в Новодеревеньковском районе в селе Старогольское простились с Олегом Кучеренко. Он геройски погиб на СВО в ноябре текущего года, выполняя боевые задачи.

Олегу Кучеренко было 57 лет. Ранее он участвовал в первой и второй чеченских войнах.

ИА «Орелград»