ТОП влияния: Александр Грачев (34)

Генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Орел».
Грачев Александр Викторович возглавил ООО «Газпром межрегионгаз Орел» в сентябре 2016 года. (Компания управляет АО «Газпром газораспределение Орел»).
В сентябре 2021 года Александр Грачев избран депутатом Орловского областного Совета VII созыва. Является заместителем председателя комитета по бюджету, налогам и финансам.
С февраля 2015 года руководил ООО «Газпром межрегионгаз Пермь».
С 2001 года занимал руководящие должности в ООО «Мордоврегионгаз», в ООО «Газпром межрегионгаз Саранск».
С 1993 по 1999 год – коммерческий директор ТОО, АОЗТ, ЗАО «СВ» в городе Саранске.
Начинал карьеру инженером проектной мастерской в «Мордовколхозпроект».
В 1986 году окончил Мордовский государственный университет (специальность инженер-механик). В 2004 в ОУ «Московский университет потребительской кооперации» получил специальность менеджера.
Родился в селе Дракино республики Мордовия.
