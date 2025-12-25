ТОП влияния: Александр Грачев (34)

Генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Орел».

Фото: Орловский областной Совет

Грачев Александр Викторович  возглавил ООО «Газпром межрегионгаз Орел» в сентябре 2016 года. (Компания управляет  АО «Газпром газораспределение Орел»).

В сентябре 2021 года Александр Грачев избран депутатом Орловского областного Совета VII созыва. Является заместителем председателя комитета по бюджету, налогам и финансам.

С февраля 2015 года руководил ООО «Газпром межрегионгаз Пермь».

С 2001 года занимал руководящие должности в ООО «Мордоврегионгаз», в ООО «Газпром межрегионгаз Саранск».

С 1993 по 1999 год – коммерческий директор ТОО, АОЗТ, ЗАО «СВ» в городе Саранске.

Начинал карьеру инженером проектной мастерской в «Мордовколхозпроект».

В 1986 году окончил Мордовский государственный университет (специальность инженер-механик). В 2004 в ОУ «Московский университет потребительской кооперации» получил специальность менеджера.

Родился в селе Дракино республики Мордовия.

