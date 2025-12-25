Орловский ветеран ВОВ отмечает 99-й день рождения

25.12.2025 | 14:46 История, Новости, Общество

Поздравления принимает почётный гражданин Орла — Виктор Севостьянович Бондарь.

Фото: Администрация Орла

Виктор Бондарь родился 25 декабря 1926 года в Белоруссии в Могилевской области. В 1943 году был призван в Красную армию и отправлен на учёбу в Челябинское авиационное училище. Здесь он получил квалификацию «бортовой стрелок-радист».

В 1944 году распределён на службу в транспортную дивизию особого назначения. Подразделение доставляло грузы на фронт. Затем служил в Черниговском гарнизоне авиации дальнего действия.

В 1951 году Виктор Бондарь демобилизовался. Затем жил в Подмосковье, окончил Московский институт лесной промышленности, работал в Ивано-Франковске.

В 1968 году ветеран ВОВ переехал в Орёл. Работал заместителем директора Орловского мясокомбината, начальником цеха завода «Текмаш», мастером цеха на Орловском сталепрокатном заводе. С 1987 года на пенсии.

Отмечен медалью «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне», а также юбилейными наградами в честь Дня Победы.

