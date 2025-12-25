За год на Орловщине привели в норму около ста детских площадок

25.12.2025 | 13:00 Закон и порядок, Новости, Общество

Этого добилась прокуратура.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Информацию озвучил прокурор Орловской области Алексей Тимошин — на итоговой пресс-конференции для региональных СМИ.

В текущем году ведомство пресекло около восьми тысяч нарушений прав детей — в различных сферах. Так, в соответствие нормативным требованиям привели около 100 детских игровых и спортивных площадок.

Особое внимание уделили питанию детей в образовательных учреждениях. Были организованы соответствующие надзорные мероприятия во всех муниципальных образованиях региона. Сейчас прокуратура проверяет соблюдение закона при отборе поставщиков продукции и определении цены контрактов.

В результате прокурорского вмешательства выросло финансирование детской оздоровительной кампании (примерно на шесть миллионов рублей). Также организовано около 300 дополнительных мест отдыха. Возобновилась работа детского лагеря «Юбилейный».

Также ведомство добилось увеличения бюджетных расходов на обеспечение жильём граждан из числа детей-сирот. За последние три года региональная казна увеличила эти траты на четверть миллиарда рублей. Соотвествующая очередь постепенно сокращается.

