ТОП влияния: Ольга Пилипенко (31)

Депутат Государственной Думы седьмого созыва.
Пилипенко Ольга Васильевна получила мандат в сентябре 2019 года.
С сентября 2015 по сентябрь 2019 – депутат Орловского городского Совета.
С июня 2017 по сентябрь 2019 – ректор Орловского государственного университета им. И.С. Тургенева.
С 2013 по 2015 – ректор орловского Госуниверситета УНПК. Позже он был объединен с ОГУ. Образовался опорный вуз. Ольга Пилипенко возглавила новую структуру в статусе исполняющей обязанности ректора.
В 2009 году присвоено звание профессора.
С 1993 по 1995 училась в аспирантуре Орловского государственного педагогического института.
В 1988 году окончила Орловский филиал Всесоюзного заочного машиностроительного института по специальности «Машины и технология обработки металлов давлением». Начала в этом вузе преподавательскую деятельность.
Родилась в Орле.
