Орловец отсудил у «Россельхозбанка» проценты по вкладу и солидный штраф

Решение по делу в декабре вынес Орловский районный суд.

В конце 2024 года житель округа заключил с филиалом АО «Россельхозбанк» договор банковского вклада на сумму 1 400 000 руб. Процентная ставка предполагалась на уровне 24 %, срок — 180 дней.

В январе 2025 года вкладчик получил смс-сообщение о поступлении на исполнение в банк исполнительного документа и необходимости пополнения расчетного счета на 1 000 рублей. Вкладчик выполнил требование. Однако, как выяснилось позже, банк в одностороннем порядке расторг договор, не указав оснований. В июне 2025 года мужчина обратился за возвратом вклада и процентов, но получил отказ. Ему предложили забрать лишь его 1,4 млн рублей.

Вкладчик обратился за защитой в суд. Он потребовал не только взыскать проценты по вкладу, но возмещение за пользование чужими денежными средствами, а также штраф за неисполнение требований потребителя. Представители банка заявили, что действия правомерны, но доводы не подтвердились в суде (признаны несостоятельными, основанными на ошибочном толковании норм материального права).

Исковые требования удовлетворены полностью: взысканы 165 698,63 руб. – проценты по вкладу, 169 560,34 руб. – проценты за пользование чужими денежными средствами, 162 641 руб. – штраф за несоблюдение требований потребителя. С банка также взыскана госпошлина в доход бюджета— 13 881,47 руб.

Решение суда может быть обжаловано.

ИА “Орелград”