Овсяницу из Германии проверили в Орле

Импортная продукция была исследована в лабораторных условиях.

Анализ провели специалисты отдела карантина растений и качества семян Орловской фитосанитарной испытательной лаборатории. Как сообщили в ФГБУ «ВНИИЗЖ», эксперты исследовали 11 проб овсяницы красной общим весом 45,52 тонны, произведенных в Германии. Были проведены соответствующие исследования для определения фитосанитарного состояния образцов. По результатам проведенных испытаний и исследований карантинных объектов и сорных трав в изученных образцах выявлено не было.

Овсяница красная — это вид многолетних травянистых растений, которые в диком виде произрастают по всей Европы. В России это растение наиболее широко распространено в лесной и лесостепной зонах европейской части, в Сибири и на Дальнем Востоке. Овсяница считается отличным пастбищным растением, поэтому используется в сельском хозяйстве как компонент пастбищ. Овсяница красная питательна, содержит 12-14 процентов белка и богата клетчаткой. Впрочем, используют ее и в ландшафтном дизайне — для создания газонов, лужаек и рокариев.

Также специалисты Орловской фитосанитарной испытательной лаборатории исследовали пять образцов семян клевера, отобранных от партии массой 50 тонн. Эти семена были произведены в Орловской области. Эксперты провели энтомологические и гербологические испытания, а также проверили посевные качеств семян, включая оценку густоты всходов и уровня влажности. Претензий к образцам в данном случае также не возникло.

Ранее пресс-служба Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям сообщала, что ее сотрудники провели карантинный фитосанитарный контроль в отношении 12,4 тысячи саженцев и подвоев фундука, прибывших из Италии на склад временного хранения в Орле, где саженцы побывали транзитом. Конечный пункт назначения груза — Краснодарский край.

«В рамках карантинного фитосанитарного контроля проведена проверка товаросопроводительных документов, отобраны образцы саженцев и подвоев фундука для проведения лабораторных экспертиз на наличие карантинных объектов, – рассказали в пресс-службе ТУ Россельхознадзора. – По результатам контроля установлено, что ввезенный посадочный материал соответствует фитосанитарным требованиям, он допущен к использованию на территории Российской Федерации».

ИА “Орелград”