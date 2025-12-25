Звуковую машину времени выставили в «Бунинке»

Областная библиотека пригласила всех желающих окунуться в атмосферу новогоднего чуда.

В отделе искусств Орловской областной библиотеки им. И.А. Бунина открылась выставка музыкально-нотной литературы «Новогодний музыкальный калейдоскоп». Она посвящена Новому году и проработает по 5 января. Организаторы уверены, что выставка будет интересна и взрослым, и детям, что она подарит неповторимые эмоции и тем, кто застал эпоху винила и кассет, и молодому поколению, которое сможет открыть для себя магию аналогового звука. «Бунинка» пригласила всех желающих окунуться в атмосферу новогоднего чуда.

«Эта выставка – не только визуальная, но и звуковая машина времени, – говорят в областной библиотеке. – Гостей ждет уникальная коллекция музыкальных артефактов, которые были саундтреком к празднику для миллионов людей. Здесь можно будет увидеть редкие нотные издания с песнями из культовых новогодних фильмов и телеспектаклей, а также сборники советских композиторов, чьи мелодии стали неотъемлемой частью праздника».

Особое внимание организаторы рекомендуют обратить на коллекцию грампластинок с записями балетов и опер, которые являются символами Нового года, например, «Щелкунчик» и «Снегурочка». Эти пластинки являются главным элементом выставки, и для знакомства с ними в библиотеке решили организовать специальную зону для прослушивания. А еще гости смогут посмотреть любимые новогодние фильмы и мультфильмы, записанные на бережно сохраненных видеокассетах, о которых юное поколение знает понаслышке.

«Магия Нового года рождается не только из запахов мандаринов и блеска гирлянд, но и из звуков. Шуршание винила, бой курантов, знакомые с детства мелодии – в этом заключены наши самые тёплые воспоминания и эмоции. Наша выставка – это способ вернуться в то время, когда праздник ждали с особым трепетом», – заключают в «Бунинке».

ИА “Орелград”