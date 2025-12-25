В Долгом построят более 3 километров тротуаров

Также в орловском райцентре предусмотрено подключение линий освещения.

Электроосвещение и тротуары должны появиться на автомобильной дороге общего пользования межмуниципального значения в поселке Долгое на улице Казьминская (с 0+020 по 3+010) и улице Гагарина (с 0+015 по 0+078; с 0+100 по 2+916; с 2+938 по 3+376). Ширина дорожек для пешеходов – от 1,5 до 2,2 метра. Протяженность тротуаров – 3,5 километра, освещаемого участка – 5,5 километра.

Подрядчика начали искать в ноябре. По окончании срока подачи заявок на участие в электронном аукционе подана только одна. КУ ОО «Орелгосзаказчик» подписал контракт с ООО «Газ Ресурс» (г. Воронеж). Его цена – 46 997 197 рублей. Исполнение контракта стартует с даты его заключения. Завершить все работы должны к 5 августа 2027 года, указано в ЕИС «Закупки». Срок гарантии качества на искусственное электроосвещение и тротуары – пять лет.

Отметим, вопрос организации пешеходных тротуаров и уличного освещения в поселке Долгое по улицам Гагарина и Казьминская звучал в ходе встречи губернатора с местными жителями, которая прошла в феврале 2023 года.

ИА “Орелград”