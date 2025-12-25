«ВинегретЪ» будет кормить пациентов больницы Боткина

Орловское учреждение здравоохранения заключило соответствующий контракт.

Оказание услуг по обеспечению питанием пациентов стационарных отделений БУЗ Орловской области «Городская больница им. С.П. Боткина» обойдется в 44 млн рублей. Несмотря на внушительную сумму, на открытый конкурс поступила лишь одна заявка. ООО «Винегретъ» начнет исполнение контракта 31 декабря 2025 года и завершит 24 февраля 2027 года, указано в ЕИС «Закупки». Объем оказываемых услуг – 110 000 штук. В ориентировочном семидневном меню молочные каши, щи, суп, плов, кнели мясные, паровые котлеты и отварная рыба, салаты из свеклы, капусты и моркови, творожный пудинг и так далее.

Подрядчик должен обеспечивать соответствие продуктов и сырья, используемого в питании, обязательным требованиям и иметь документы, удостоверяющие их качество и безопасность. Сопроводительную документацию необходимо сохранять до конца реализации. Также обязанности подрядчика входят обеспечение производственного лабораторного контроля качества приготовляемой пищи, отбор и хранение суточных проб.

Напомним, «ВинегретЪ» будет кормить пациентов Плещеевской ЦРБ.

ИА “Орелград”