На Орловщине просроченных льготных рецептов уже больше 15 тысяч

26.12.2025 | 12:00 Важное, Медицина, Новости

Это рецепты, где просрочка составляет от одного месяца.

Такую цифру озвучил в эфире «Первого областного» исполняющий обязанности руководителя департамента здравоохранения нашего региона Константин Бобраков.

Конкретно речь идёт о 15008 просроченных рецептах. Бобраков указал, что проблемы с получением лекарств есть и по тем случаям, которые уже рассматривались в судах (и где иски получили удовлетворение).

Чиновник признал цифру «угрожающе большой». «Никаких сверхобещаний взять не смогу. Все усилия приложим, чтобы снизить накал напряжения», – отметил он.

В то же время Бобраков указал, что по некоторым из препаратов, которые планируются к выдаче в будущем году, уже состоялись торги. Эти лекарства начинают поставляться в нашу область.

ИА «Орелград»


