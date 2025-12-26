Чиновники отчитались об отсутствии долгов по зарплатам

Текущие показатели оценили участники заседания областной трехсторонней комиссии.

Федерация профсоюзов Орловской области представила краткий отчет о заключительном в этом году заседании областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Провела его руководитель регионального департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Ирина Гаврилина. С основными докладами выступили глава администрации Новодеревеньковского района Сергей Дьячков и заместитель главы Колпнянского района Галина Романова.

«Они сообщили, что в обоих районах сложилась стабильная социальная ситуация, нет трудовых споров, все возникающие вопросы решаются быстро, всегда находится компромисс, устраивающий все стороны социального партнерства, – говорят в Федерации профсоюзов. -. Этому способствует деятельность районных рабочих групп межведомственных комиссий по противодействию формированию просроченной задолженности по заработной плате и по противодействию нелегальной занятости».

Спикеры отметили, что в организациях указанных районов на данный момент нет задолженности по заработной плате. Средний размер заработной платы за 2025 год в Новодеревеньковском районе сложился в сумме 55,2 тысячи рублей, в Колпнянском районе — 65,9 тысячи рублей. В целом по региону ситуация тоже стабильная. Так, по оценке Орелстата, по состоянию на конец ноября 2025 года суммарный долг по выплате средств на заработную плату составил 29 тысяч рублей – вся задолженность отмечена в сфере деятельности общественных и прочих некоммерческих организаций.

Тем временем в Ливенском районе прошло заседание межведомственной комиссии по противодействию нелегальной занятости и легализации трудовых отношений. Как сообщили в Межрегиональной территориальной государственной инспекции труда в Орловской и Брянской областях, представитель которой принял участие в заседании, члены комиссии пригласили и заслушали местных работодателей, которые выдают своим работникам заработную плату ниже уровня, установленного минимальным размером оплаты труда.

«В ходе заседания были приняты следующие решения: продолжить работу по совместному принятию мер по выявлению работников, работающих без заключения трудовых договоров; продолжить работу по совместному выявлению работодателей, выплачивающих заработную плату ниже уровня, установленного минимальным размером оплаты труда», – подытожили в трудовой инспекции.

ИА «Орелград»