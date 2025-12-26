Орловские металлурги удвоили выпуск продукции

Металлургический сектор совершил настоящий рывок.

Орелстат оценил динамику промышленного производства в Орловской области. По данным ведомства, в ноябре 2025 года его объемы так и не достигли уровня 2024 года, что наблюдается на протяжении практически всего текущего года. Позитивным фактором при этом аналитики считают то, что сократилось отставание от прошлогодних показателей – сейчас регион минусует всего на 3,5 процента относительно аналогичного месяца прошлого года. Хотя стоит напомнить, что по итогам 2025 года чиновники прогнозировали рост индекса промышленного производства.

Некоторые отрасли и подотрасли действительно демонстрируют отличные результаты. С большим отрывом тут лидирует металлургическое производство, объемы выпуска продукции которого по сравнению с ноябрем 2024 года выросли в 2,1 раза. Именно металлурги внесли ключевой вклад в то, что в реальном секторе экономики темпы проседания заметно снизились. Кроме того, относительно ноября 2024 года на 17,9 процента увеличилось производство напитков, а 32,9 процента – выпуск текстильных изделий, на 17,2 процента – кожи и изделий из нее.

«Однако этот рост был нивелирован значительным падением объемов выпуска машин и оборудования, не включенных в другие группировки (59,5 процента), автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (61,4 процента), лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях и ветеринарии (63,8 процента), мебели (77,4 процента), компьютеров, электронных и оптических изделий (78,5 процента)», – перечислили в Орелстате.

Результатом стало то, что в ноябре 2025 года региональный индекс промышленного производства остался в отрицательной зоне – он составил 95,7 процента относительно соответствующего периода 2024 года. Статистики также отмечают, что все четыре сектора, показатели которых учитываются при расчете индекса, продемонстрировали падение по сравнению с показателями годичной давности. Добывающий сектор относительно месяца и периода прошлого года показал всего 88,8 и 95,9 процента соответственно, обрабатывающий – 97,8 и 96,3 процента, энергетический – 95,2 и 97,3 процента, сектор водоснабжения и водоотведения, утилизации отходов и ликвидации загрязнений – 62,7 и 71,8 процента соответственно.

ИА «Орелград»