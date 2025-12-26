Орловских сотрудников МЧС наградили в честь юбилея

Завтра чрезвычайное ведомство отметит 35-летие.

27 декабря – День спасателя России. В этот день было создано Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

В честь круглой даты в Орловском государственном институте культуры состоялось торжественное собрание. Мероприятие посвятили орловским сотрудникам ведомства, а также тем, кто работает в областной поисково-спасательной службе.

Тех из них, кто отличился по итогам работы за год, произвели в очередные звания. Также отдельные сотрудники отмечены ведомственными наградами МЧС России, грамотами и благодарностями губернатора и облсовета, главного федерального инспектора по нашей области, мэрии и горсовета Орла. Были вручены и награды Орловской митрополии Русской православной церкви.

«Все жители Орловщины сегодня могут сказать пожарным и спасателям искреннее спасибо за собственную защищённость и безопасность. Это люди, единые по духу, преданные выбранному делу и ежедневно рискующие собственной жизнью ради борьбы со стихией и спасения сограждан», – отметили в пресс-службе управления.

ИА «Орелград»