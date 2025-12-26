Систему водоотведения пришлось чинить с помощью прокуратуры

12:10 ЖКХ, Новости

В ведомство обратился житель многоквартирного дома.

ИА “Орелград”

Проверку проводила прокуратура Глазуновского района. Сам дом находился в райцентре.

Как установило ведомство, фактически здешняя система водоотведения вообще не функционировала «из-за засорения магистралей». Было внесено представление главе ответственного муниципального коммунального предприятия «Эконом-сервис».

Руководство организации отреагировало на сигнал. В оме провели работы по устранению разрушений колодца и засора магистралей. Процесс транспортировки и очистки сточных вод возобновился.

Права жильцов дома были восстановлены. Тем не менее, виновное должностное лицо всё же привлекли к дисциплинарной ответственности.

