В Орле адвокату-поджигателю отсрочили назначенное наказание

Правоохранительная система будет ждать, когда ребёнку осуждённой исполнится 14 лет.

Орловский областной суд рассмотрел апелляцию на приговор Советского райсуда Орла. Речь идёт о громком деле — о пожаре в ООО «Цитадель плюс».

Преступление произошло в феврале 2024 года. Как установил райсуд, орловчанки Дарья Майорова и Инга Романова разорвали документы, которые хранились в офисе компании, и подожгли их. Это привело к частичной утрате документации, а также к пожару. При этом офис находился в жилом доме.

Женщины пытались уничтожить доказательную базу по уголовному делу о крупном хищении из бюджета. Как сообщает прокуратура Орловской области, при этом Майорова являлась членом Орловской региональной коллегии адвокатов «Союз».

В итоге женщинам вменили статьи «покушение на умышленное уничтожение чужого имущества путём поджога» и «воспрепятствование производству предварительного расследования». Орловчанок приговорили к исправительным работам — Майорову на срок 2 года и 1 месяц, Романову на срок 1 год и 7 месяцев. 5% их доходов будет идти государству. Также Майорову лишили права заниматься адвокатской практикой на 2 года.

Дарья Майорова осталась недовольна приговором. Она подала апелляцию.

Облсуд, рассмотрев дело ещё раз, счёл вынесенный приговор справедливым. Однако отложил его исполнение. Правоохранительной системе придётся подождать, пока младшему ребёнку осуждённой орловчанки не исполнится 14 лет.

ИА «Орелград»