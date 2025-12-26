Орловчанка вернула продавцу бракованный дом

В ходе эксплуатации всплыли существенные недостатки.

Орловский районный суд рассмотрел дело о расторжении договора купли‑продажи дома и земельного участка. Новое жилье обошлось в 6 000 000 рублей. Расчет был полностью произведен, право собственности зарегистрировано в ЕГРН. После покупки выявились существенные недостатки здания. По стенам пролегли многочисленные трещины, в том числе сквозные, от окон до фундамента. Сам фундамент был заглублен лишь на 30 сантиметров, кроме того, нарушено его армирование. Прочность использованного раствора для заливки фундамента измерить не удалось из-за значительной рыхлости материала.

Досудебная экспертиза, оплаченная новой хозяйкой, указала на критические недостатки. Судебная, назначена по ходатайству ответчика, подтвердила выводы коллег. Дефекты возникли из‑за нарушений при строительстве, а не из‑за эксплуатации. Предположительная стоимость устранения — 537 867,71 руб. Однако финальные расходы могут вырасти из‑за скрытых дефектов. Без срочного ремонта существует угроза разрушения дома.

Несмотря на то, что ответчик отрицал наличие существенных недостатков, требования покупателя удовлетворены. Решено расторгнуть договор купли‑продажи. Необходимо вернуть уплаченные за недвижимость 6 млн рублей, после этого восстановить в ЕГРН сведения о праве собственности прежнего владельца. Также с продавца взысканы расходы по оплате стоимости проведенной до обращения в суд строительно-технической экспертизы в сумме 19 500 руб., расходы на оплату государственной пошлины в сумме 76 000 руб.

ИА “Орелград”