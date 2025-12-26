Почти 150 мостов в Орловской области возьмут под надзор

Мосты в 2026 году будут регулярно осматривать.

Казенное учреждение «Орловский областной государственный заказчик» ищет исполнителя услуг по проведению осмотров объектов транспортной инфраструктуры на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения Орловской области. Контракт начнет действовать с 1 февраля 2026 года. Средства на его оплату выделят из бюджета региона. Начальная максимальная цена установлена в размере 38,6 миллиона рублей.

Контракт предусматривает регулярное проведение внешнего визуального осмотра объектов транспортной инфраструктуры 4-й категории – документации обозначены мосты. Всего под контроль в рамках данного контракта в будущем году подпадут 145 мостов, расположенных в различных районах Орловской области. Сотрудники подрядной организации должны будут осматривать их, оценивая техническое состояние мостов, и не только.

Учитывая непростые времена, мостовые сооружения будут проверяться на наличие подозрительных предметов, в том числе взрывных устройств, которые могут устанавливать террористы. В данном случае речь идет о предотвращении актов незаконного вмешательства (АНВ) – таким термином в документации обозначены противоправные действие, в том числе террористические акты, угрожающее безопасной деятельности транспортного комплекса и способные повлечь за собой причинение вреда жизни и здоровью людей, материальный ущерб.

Внимательному осмотру также подлежат критические элементы объектов транспортной инфраструктуры (КЭ ОТИ) – строения, помещения, конструктивные, технологические и технические элементы, акт незаконного вмешательства в отношении которых приведет к полному или частичному разрушению моста. «Осмотр производится с целью выявления посторонних предметов и потенциальных нарушителей, находящихся в зоне транспортной безопасности или на критическом элементе», – говорится в конкурсной документации.

Работники, привлекаемые для осмотра мостов, должны пройти повышение квалификации по программам дополнительного профессионального образования «Иные работники субъекта транспортной инфраструктуры, подразделения транспортной безопасности, выполняющие работы, непосредственно связанные с обеспечением транспортной безопасности объекта транспортной инфраструктуры и (или) транспортного средства». Осмотр каждого из 145 мостов должен проводиться не реже одного раза в 24 часа.

Осмотру подлежит зона транспортной безопасности, включающая в себя: проезжую часть и тротуары, подмостовое пространство (то есть осматривающим мост работником обязательно необходимо спускаться вниз), в том числе крайние и промежуточные опоры, технологические проходы на сооружении и критические элементы (ригели, подферменники и опорные части крайних и промежуточных опор, места сопряжения). При обнаружении подозрительного постороннего предмета, потенциального нарушителя, а также при выявлении признаков подготовки к совершению АНВ работники обязаны незамедлительно докладывать об угрозе или происшествии своему диспетчеру, а уже тот обязан немедленно передать информацию в компетентные органы.

