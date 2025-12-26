В Ливнах не допустят размножения животных

Стали известны требования к ловцам бродячих собак.

Власти Ливен и Ливенского района синхронно приступили к поиску подрядчика, который в 2026 году будет отлавливать на их территории безнадзорных животных. Речь, прежде всего, идет о бродячих собаках, но отлавливать при необходимости должны и кошек, а также других животных, оказавшихся на улице без хозяина. Власти города Ливны готовы заключить контракт ценой в 1,5 миллиона рублей, Ливенского района – контракт ценой в 891,7 тысячи рублей.

Оплачивать услуги подрядчика будут по мере выполнения работ, за каждой фактически отловленные животное и последующие манипуляции с ним, в том числе за его помещение в приют, стерилизацию, маркирование и пр. Средства муниципалитеты получат из бюджета Орловской области. Оба заказчика заранее предъявили потенциальным подрядчикам обязательные к исполнению требования, среди которых встречаются и довольно любопытные условия.

Например, в Ливнах от исполнителя указанных услуг требуют «принятия мер по недопущению размножения животных». В Ливенском районе не допускается отстрел животных без владельцев из любого вида огнестрельного оружия и отлов животных в присутствии детей, за исключением случаев, если животные представляют общественную опасность. При отлове должны применяться способы и технические приспособления, не приводящие к увечьям, травмам или гибели животных.

Кроме того, в Ливенском районе запретили привлекать к отлову животных без владельцев несовершеннолетних, то есть детей и подростков, а также граждан, состоящих на учете в психоневрологическом и наркологическом диспансерах, и осужденных – граждан, привлекавшихся к уголовной ответственности за жестокое обращение с животными, умышленное причинение смерти или умышленное причинение вреда здоровью человека.

ИА «Орелград»