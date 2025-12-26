Заведующая отделением не смогла добиться специальных выплат от ЦРБ

Орловский районный суд рассмотрел дело на миллион бюджетных рублей.

Медик обратилась с иском к Плещеевской центральной районной больнице и Отделению СФР по Орловской области о признании права на специальную социальную выплату и ее взыскании. Истец утверждала, что с января 2024 года работает в ЦРБ заведующей терапевтическим отделением, оказывает медицинскую помощь пациентам, но ей не назначена мера поддержки.

В исковых требованиях женщина просила признать за ней право на выплату в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 31.12.2022 №2568, обязать больницу включить ее в реестр работников, имеющих право на выплату, и предоставить в ОСФР сведения для ее назначения. А также требовала обязать ОСФР произвести выплату за определенный период в размере 1 050 000 рублей.

Представители БУЗ ОО «Плещеевская ЦРБ» и ОСФР возражали против иска. Они аргументировали свою позицию тем, что должность заведующей терапевтическим отделением относится к категории руководителей. В должностные обязанности не входит непосредственное оказание медицинской помощи пациентам. Также указывалось, что работодатель не давал ей поручений оказывать медицинскую помощь, и за ней не закреплен участок для работы с пациентами.

Суд отказал в удовлетворении исковых требований. В решении было указано, что согласно Постановлению Правительства РФ от 31.12.2022 №2568 специальная социальная выплата не распространяется на руководителей медицинских организаций и их заместителей. Кроме того, для получения выплаты необходимо, чтобы работник оказывал первичную медико-санитарную помощь по территориально-участковому принципу прикрепленному населению или осуществлял диспансерное наблюдение. Участие истца во врачебных комиссиях было связано с ее должностными обязанностями руководителя, а не с непосредственным оказанием медицинской помощи, указано в решении.

ИА “Орелград”