Орловщине направили дополнительные средства на льготные лекарства

Регион должен получить ещё 35 миллионов рублей.

Такого соглашения достигли Департамент здравоохранения Орловской области и Министерством здравоохранения России. Постановление утвердил премьер-министр Михаил Мишустин.

Деньги выделяются на бесплатные лекарства, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания для льготных категорий граждан.

«Данные средства уже проторгованы, начались поставки лекарственных препаратов на склады», – уточнили в пресс-службе губернатора и правительства Орловской области.

Также там рассказали, что всего в рамках закупки лекарств на будущий год проторговано заказов на полтора миллиарда рублей. «Поставки активно идут», – указали представители областных властей.

Кроме того, сообщается, что многие аптеки ГУП ОО «Орелфармация» возобновят работу и продолжат отпускать препараты «в соответствии с назначениями врача» уже в первые дни 2026-го года.

Отметим, что в постановлении, которое подписал Мишустин, речь идёт не только об Орловщине. Аналогичную дополнительную помощь получат ещё 10 регионов. При этом в общей сложности выделяется целых 930 миллионов рублей.

