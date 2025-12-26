В Орле экс-полицейского осудили за мошенничество

Его приговорили к принудительным работам.

Как рассказали в орловском управлении Следственного комитета, теперь уже бывшему сотруднику полиции вменялась третья часть соответствующей статьи УК (159). Она определяет ответственность за мошенничество, совершённое с использованием служебного положения.

Суд установил, что с июня 2023 по март 2024 «бывший начальник одного из отделов следственного управления УМВД России по Орловской области» ввёл в заблуждение нескольких граждан. Он обещал им решить различные «юридические вопросы», хотя не имел таких возможностей.

Однако в качестве оплаты услуг мужчина получил от потерпевших около 100 тысяч рублей. В итоге суд приговорил его к четырём годам исправительных работ.

Уголовное дело возбуждалось по материалам оперативной и розыскной деятельности Управления ФСБ России по Орловской области.

ИА «Орелград»