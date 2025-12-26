«Высокодоходные инвестиции» обернулись для орловца ипотекой без дома

Северный районный суд Орла рассмотрел дело о расторжении договора подряда и взыскании денежных средств.

В октябре 2023 года орловец заключил с ИП Богдановой Н. В. договор подряда на строительство дома. Подрядчик обязался установить дом на сваях на земельном участке истца, довести объект до возможности проживания, подключить здание к коммуникациям. Стоимость работ и материалов составила 5,99 млн рублей. Из этой суммы около 1,2 млн наличными при подписании договора, порядка 4,7 млн рублей — безналичным платежом из кредитных средств. Срок выполнения работ – 180 календарных до 25 апреля 2024 года.

Получив оплату в полном объеме, подрядчик не выполнила работы в срок. На участок завезен и установлен на сваи только дом‑комплект. За полтора года работы не продолжались. В августе 2025 года мужчина направил претензию с требованием расторгнуть договор, вернуть деньги, выплатить неустойку. Претензия осталась без ответа предпринимателя. Последовал иск в суд.

Дело рассмотрено в заочном производстве. Подрядчик существенно нарушил условия договора. Не представил доказательств выполнения работ или возврата денег. Требования истца обоснованы и подлежат удовлетворению, посчитал суд.

Решено признать договор подряда на строительство расторгнутым. Взыскать с индивидуального предпринимателя Богдановой Надежды Васильевны уплаченную за работу сумму, неустойку, компенсацию морального вреда, уплаченные проценты по кредитному договору и уплаченную по кредитному договору сумму основного долга, штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя. Всего около 15 млн рублей.

В Сети можно найти ролик «Высокодоходные инвестиции в загородные коттеджные поселки». В 2023 году Надежда Богданова рассказывает о своем опыте в строительстве и успехах команды. В комментариях ее обвиняют в мошенничестве и указывают на брошенные объекты. Перекличка пострадавших проводится и в ВК. Вложившие деньги в воздух люди требуют возбуждения уголовного дела.

ИА “Орелград”